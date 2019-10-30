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30 октября • обновлено в 20:44
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"А ребенку обидно": сеть рассмешил конфуз Трампа на Хэллоуин

1.3т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп оконфузился с ребенком в костюме персонажа из мультфильма "Гадкий Я" Миньона в канун Хэллоуина.

Маленькие "монстры" и мультяшки подходили к нему и первой леди страны, чтобы получить сладости, но не все ушли с полными карманами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Президентская чета угощала детишек сладостями в Белом доме. Президент и первая леди в этом году не наряжались для праздника, зато малыши приходили за подарками в самых красочных костюмах.

Трамп оконфузился с ребенком на Хэллоуин

Трамп оконфузился с ребенком на Хэллоуин

Кадр из видео

Один из них нарядился в Миньона, однако не предусмотрел, что рук в костюме нет. Трамп, недолго думая, положил шоколадку малышу на голову. Мелания, тем временем, немного замешкалась, но решила поддержать супруга.

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Как ни странно, угощение в результате упало на пол, а ребенок ушел от американского лидера с пустыми руками. Трамп ему в след посмеялся. У пользователей этот инцидент вызвал разную реакцию, хотя некоторые поддержали президента США.

"Он просто не понял, где у ребенка руки, Мелания тоже не догнала", "Вроде и дебильно, но дико смешно", "А ребёнку, обидно что сладости не получил", "Мне кажется, что руки в этом костюме ненастоящие, а руки ребенка очевидно внутри, под костюмом", – отреагировали пользователи.

"А ребенку обидно": сеть рассмешил конфуз Трампа на Хэллоуин
"А ребенку обидно": сеть рассмешил конфуз Трампа на Хэллоуин
"А ребенку обидно": сеть рассмешил конфуз Трампа на Хэллоуин

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп часто попадает в нелепые ситуации, вызывая смех или осуждение в сети. Недавно он назвал своего итальянского коллегу Серхио Маттареллу "президентом Моццарелой".

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Тема
Хэллоуин
Персоны
Дональд Трамп Мелания Трамп (Melania Trump)
Место
США
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