"А потом плачешься": экс-вокалист "Чай вдвоем" показал видео из Крыма

Бывший вокалист российской группы "Чай вдвоем"​ Стас Костюшкин, который сейчас является солистом проекта A-Dessa, посетил Керчь в аннексированном Крыму.

Соответствующим видео он поделился на своей странице в Instagram. В Крыму он выступил с концертом по случаю Дня рыбака.

"Был в Керчи, не был – так молчи! Спасибо, невероятный город", – подписал он ролик, на котором заснята набережная города.

Пользователи сети напомнили Костюшкину, что после таких поездок его не пускают в Украину, несмотря на то, что он является уроженцем Одессы.

"А в Анапу, значит, не надо", "Нарушение приграничного контроля "его родины", никто же не тянет насильно такие действия совершать", "А потом плачешь, что в Украину не пускают", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в детский лагерь "Артек" в Крыму приехали звезды российского и советского кинематографа.