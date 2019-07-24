"А Потап будет?" В сети разгорелись споры вокруг нового сезона "Танців з зірками"

В сети разгорелись споры вокруг нового сезона "Танців з зірками". Так, многие поклонники шоу желают увидеть на паркете украинского музыканта Потапа.

Уже известно, что в проекте примут участие телеведущий Владимир Остапчук, звезда "Дизельшоу" Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте шоу.

"Потап и Людмила отказались??? Или они могут еще принять челендж?", "А Потап будет?", "Леночку Кравец позовите", "Мне кажется, они позовут MARUV. Что-то чую", "Пока не интересно. Думала уже бронировать рейс в Киев, как в прошлом году, побывать на шоу, но пока повременю", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны имена всех членов жюри нового сезона шоу "Танці з зірками". Ими стали: всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.

Также OBOZREVATEL вспоминал подробнее о каждом победителе шоу "Танці з зірками" за все пять сезонов его существования в Украине. О том, как они изменились в 2019 году, читайте по ссылке.

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