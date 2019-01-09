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А мама в курсе? Муж Лорак увез дочь за границу

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Скандальный супруг певицы Ани Лорак, ресторатор Мурат Налчаджиоглу поделился трогательным фото с дочерью Софией.

Так, снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем он позировал с дочерью возле пакетов с покупками.

"Тяжелый день покупок", — лаконично прокомментировал публикацию Мурат.

А мама в курсе? Муж Лорак увез дочь за границу
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Отметим, что на данный момент Налчаджиоглу находится на отдыхе в Майами, (штат Флорида, США), где уже несколько дней отдыхает и его супруга в компании звездных друзей.

А мама в курсе? Муж Лорак увез дочь за границу

Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией

Фото: instagram/muratnalca

Примечательно, что на снимке, который опубликовал Мурат из Майами он показывает, как проводит время с дочкой. Но сама Лорак рядом с ними не появлялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал трогательное праздничное фото своей дочери Софии, которое также подписал любовным признанием.

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