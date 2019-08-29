А как же военная агрессия? Появились фото и видео с Ротару в России

Украинская певица София Ротару выступила на российском фестивале "Новая волна" в Сочи. Так, артистка спела песню "Вечные небеса".
Фото и видео с выступления Ротару появились в социальной сети Instagram.
Дорогая София Михайловна! @sofiarotaru.official С Премьерой Вас! Песня просто нечто, до глубины души... великолепное исполнение до мурашек... слушала с замиранием сердца... каждое слово в душу...❤️ Спасибо Вам за такую чувственную, сильную песню! 💥 Мы Вас очень любим!❤️❤️❤️ "Вечные небеса"🎼💥💞 #СофияРотару #Ротару #SofiaRotaru #Любимаяпевица #Новаяволна #Премьера #Вечныенебеса
Отметим, что в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.
Как писал OBOZREVATEL, популярной украинской певице Софии Ротару приписали роман с молодым певцом, экс-солистом группы "Турбомода" Сашей Поповым.
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