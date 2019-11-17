А как же страна-агрессор? Ротару собралась на гастроли в Россию

Украинская певица София Ротару собралась на гастроли в Москву, где примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM".

Известно, что запись "Песни года" пройдет на "ВТБ Арене" 7 декабря. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Также артистка рассматривает несколько предложений о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов.

София Ротару instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, что в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

До этого Ротару участвовала более чем в 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда отношения между Украиной и РФ сильно ухудшились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото и видео с Ротару в России.

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