А как же страна-агрессор? Ротару собралась на гастроли в Россию

Украинская певица София Ротару собралась на гастроли в Москву, где примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM".
Известно, что запись "Песни года" пройдет на "ВТБ Арене" 7 декабря. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Также артистка рассматривает несколько предложений о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов.
София Ротару
instagram.com/sofiarotaru.official
Отметим, что в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.
До этого Ротару участвовала более чем в 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда отношения между Украиной и РФ сильно ухудшились.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились фото и видео с Ротару в России.
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