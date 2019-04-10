МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл

1.1тЧитать материал на украинском

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России заподозрили, что артистка все еще скучает по своему бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Так, фолловерам Лорак показалось, что видео, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, посвящено ему.

"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
Новости
Случайно спустила трусы: Волочкова показала откровенное видео с Малаховым

#ятебяждала

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Ну такое себе", "Для Муратика песню написали?", "Зачем опять про него петь, если вы уже два года вместе не живете?", "Все о Мурате поет?", "Ну все,теперь все о нем будет", "Сколько можно эти слезы слушать?", "Без Муратика не живется спокойно? А, как же Лазарев?", - пишут в сети.

"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл
"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Лазарев тоже влюблен в Баскова, хотя спит с Киркоровым ......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения