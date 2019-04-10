"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России заподозрили, что артистка все еще скучает по своему бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.
Так, фолловерам Лорак показалось, что видео, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, посвящено ему.
"Ну такое себе", "Для Муратика песню написали?", "Зачем опять про него петь, если вы уже два года вместе не живете?", "Все о Мурате поет?", "Ну все,теперь все о нем будет", "Сколько можно эти слезы слушать?", "Без Муратика не живется спокойно? А, как же Лазарев?", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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