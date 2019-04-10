"А как же Лазарев?" В романтическом видео Лорак уловили скрытый смысл

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России заподозрили, что артистка все еще скучает по своему бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Так, фолловерам Лорак показалось, что видео, которое она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, посвящено ему.

"Ну такое себе", "Для Муратика песню написали?", "Зачем опять про него петь, если вы уже два года вместе не живете?", "Все о Мурате поет?", "Ну все,теперь все о нем будет", "Сколько можно эти слезы слушать?", "Без Муратика не живется спокойно? А, как же Лазарев?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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