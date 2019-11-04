"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Украинская певица Ирина Билык взволновала сеть новым снимком, на котором запечатлена с обнаженными мужчинами.

В последнее время артистка регулярно радовала своих подписчиков новыми кадрами в Instagram, которые сопровождались лишь восторженными комментариями. Однако новое фото Ирины вызвало бурную и даже негативную реакцию среди фанатов.

Ирина Билык Инстаграм Ирины Билык

На фотографии Билык позирует в ярко-красном облегающем платье с плеткой в руках. Пикантности кадру придают обнаженные мужчины вокруг, которых звезда держит за интимные части тела.

" Ира, а чего только за ж*пу держитесь? Чего уж там", "Народной артистке все можно. Не думала, что вы так... Слов нет", "Пошло как-то получилось. И с фотошопом перебор", "Ужас, разочаровалась в вас", - возмущались подписчики.

Инстаграм Ирины Билык

Инстаграм Ирины Билык

Инстаграм Ирины Билык

Инстаграм Ирины Билык

Инстаграм Ирины Билык

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