"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Украинская певица Ирина Билык взволновала сеть новым снимком, на котором запечатлена с обнаженными мужчинами.
В последнее время артистка регулярно радовала своих подписчиков новыми кадрами в Instagram, которые сопровождались лишь восторженными комментариями. Однако новое фото Ирины вызвало бурную и даже негативную реакцию среди фанатов.
Ирина Билык
Инстаграм Ирины Билык
На фотографии Билык позирует в ярко-красном облегающем платье с плеткой в руках. Пикантности кадру придают обнаженные мужчины вокруг, которых звезда держит за интимные части тела.
" Ира, а чего только за ж*пу держитесь? Чего уж там", "Народной артистке все можно. Не думала, что вы так... Слов нет", "Пошло как-то получилось. И с фотошопом перебор", "Ужас, разочаровалась в вас", - возмущались подписчики.
Инстаграм Ирины Билык
Инстаграм Ирины Билык
Инстаграм Ирины Билык
Инстаграм Ирины Билык
Инстаграм Ирины Билык
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