Главная Новости
4 ноября • обновлено в 15:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

1.9т Читать материал на украинском

Украинская певица Ирина Билык взволновала сеть новым снимком, на котором запечатлена с обнаженными мужчинами.

В последнее время артистка регулярно радовала своих подписчиков новыми кадрами в Instagram, которые сопровождались лишь восторженными комментариями. Однако новое фото Ирины вызвало бурную и даже негативную реакцию среди фанатов.

Ирина Билык

Ирина Билык

Инстаграм Ирины Билык

Новости
"Дарю кольца, делаю предложения": Коляденко раскрыл правду об отношениях с Билык

На фотографии Билык позирует в ярко-красном облегающем платье с плеткой в руках. Пикантности кадру придают обнаженные мужчины вокруг, которых звезда держит за интимные части тела.

" Ира, а чего только за ж*пу держитесь? Чего уж там", "Народной артистке все можно. Не думала, что вы так... Слов нет", "Пошло как-то получилось. И с фотошопом перебор", "Ужас, разочаровалась в вас", - возмущались подписчики.

"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Инстаграм Ирины Билык

"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Инстаграм Ирины Билык

"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Инстаграм Ирины Билык

"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Инстаграм Ирины Билык

"А Ирочка огонь": Билык с плеткой показала развлечения с голыми мужчинами

Инстаграм Ирины Билык

Как сообщал OBOZREVATEL, стильная Билык показала пример модницам. Певица продемонстрировала, как сочетать цвета в одежде правильно.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Ирина Билык
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel