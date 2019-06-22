"А где же задница?" Седакова в Кремле посветила пошлым разрезом

Украинская певица Анна Седокова всколыхнула сеть фото из Кремля, звезда выглядела скромнее, нежели обычно.

Снимок в сверкающем топе и в кожаной юбке с разрезом между ног Седакова опубликовала в Instagram.

"Не смотря на то, что вам может показаться, что я такая вся праздничная ещё в Кремле, стою в такой удобной и очень красивой юбке от sofistrokatto и нереальном сверкающем топе nstena. Но я уже в самолете и, вылетаю в любимый Ростов, сегодня будет прекрасный концерт!", - написала певица.

Пользователи отметили, что Аня видимо очень старалась одеться поприличней, но у нее ничего не вышло. "Хоть во что-то оделась. Уже хорошо!", "Может чисто случайно в "ДНР" загляните", "А где же задница? Кремль этого не переживет", "Рядом нет ни одного человека с мозгами и чувством стиля? "Безвкусица в одежде, но девочка по вызову", - пишут ей в сети.

Хотя некоторым образ Ани понравился и они засыпали ее комплиментами.

скрин Instagram Седаковой

скрин Instagram Седаковой

скрин Instagram Седаковой

Новости Анна Седакова не может разобраться с мужчинами

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.

Кроме того, певица вызвала гнев пользователей откровенным видео. Она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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