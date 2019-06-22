"А где же задница?" Седакова в Кремле посветила пошлым разрезом

Украинская певица Анна Седокова всколыхнула сеть фото из Кремля, звезда выглядела скромнее, нежели обычно.
Снимок в сверкающем топе и в кожаной юбке с разрезом между ног Седакова опубликовала в Instagram.
Не смотря на то, что вам может показаться, что я такая вся праздничная ещё в Кремле, стою в такой удобной и очень красивой юбке от @sofistrokatto и нереальном сверкающем топе @nstena (Спасибо большое 😘😘😘). Но я уже в самолете l, вылетаю в любимый Ростов, сегодня будет прекрасный концерт! Я точно знаю ❤️Жду !
"Не смотря на то, что вам может показаться, что я такая вся праздничная ещё в Кремле, стою в такой удобной и очень красивой юбке от sofistrokatto и нереальном сверкающем топе nstena. Но я уже в самолете и, вылетаю в любимый Ростов, сегодня будет прекрасный концерт!", - написала певица.
Пользователи отметили, что Аня видимо очень старалась одеться поприличней, но у нее ничего не вышло. "Хоть во что-то оделась. Уже хорошо!", "Может чисто случайно в "ДНР" загляните", "А где же задница? Кремль этого не переживет", "Рядом нет ни одного человека с мозгами и чувством стиля? "Безвкусица в одежде, но девочка по вызову", - пишут ей в сети.
Хотя некоторым образ Ани понравился и они засыпали ее комплиментами.
скрин Instagram Седаковой
скрин Instagram Седаковой
скрин Instagram Седаковой
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили негодование.
Кроме того, певица вызвала гнев пользователей откровенным видео. Она позировала в боди и прозрачных лосинах.
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