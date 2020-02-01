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1 февраля • обновлено в 12:24
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"А где трусы?" Настя Каменских озадачила новым фото

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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее заинтриговала сеть слухами о ребенке, показала свое интересное фото.

Вопросы возникли к ее снимку от 1 февраля.

Отмечается, что утром исполнительница показала свое фото в спортивном топе и шортах с высокой талией собственного бренда, а также рассказала о нюансах бега, которые узнала на собственном опыте.

По ее словам, главное при таких занятиях комбинировать их с силовыми упражнениями, записывать свои успехи и прислушиваться к телу.

Хочу с вами поделиться 3 советами от NK, как влюбиться в бег!🏃🏻‍♀️ ✔️ Слушать свое тело 🧘🏻 Оно само вам подскажет, когда нужно взять паузу или сбавить темп. Бегайте в удовольствие утром встречая рассветы и всегда с хорошим настроением! ✔️ Ставьте цели 🏆 По моему личному опыту скажу, что помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи! ✔️ Комбинируйте занятия 🏋🏻‍♀️ Регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело и дают возможность отдохнуть беговым мышцам. Я бегаю, и я счастлива ☀️ Побежали? ⠀ #nk #nksport

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"О, а где трусы?", - поинтересовались в комментариях.

Точно не понятно, поклонники удивились отсутствию соответствующих швов от белья под тонкими шортами, или же менее откровенному фото, чем обычно.

"А где трусы?" Настя Каменских озадачила новым фото

Напомним, ранее Настя Каменских провалилась с нелепым фотошопом полуголого фото.

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