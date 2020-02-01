"А где трусы?" Настя Каменских озадачила новым фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее заинтриговала сеть слухами о ребенке, показала свое интересное фото.
Вопросы возникли к ее снимку от 1 февраля.
Отмечается, что утром исполнительница показала свое фото в спортивном топе и шортах с высокой талией собственного бренда, а также рассказала о нюансах бега, которые узнала на собственном опыте.
По ее словам, главное при таких занятиях комбинировать их с силовыми упражнениями, записывать свои успехи и прислушиваться к телу.
Хочу с вами поделиться 3 советами от NK, как влюбиться в бег!🏃🏻♀️ ✔️ Слушать свое тело 🧘🏻 Оно само вам подскажет, когда нужно взять паузу или сбавить темп. Бегайте в удовольствие утром встречая рассветы и всегда с хорошим настроением! ✔️ Ставьте цели 🏆 По моему личному опыту скажу, что помогает дневник с отмеченными в нем результатами. Ведь ничто так сильно не мотивирует, как персональные успехи! ✔️ Комбинируйте занятия 🏋🏻♀️ Регулярно бегать – полезно, но недостаточно. Силовые тренировки укрепляют тело и дают возможность отдохнуть беговым мышцам. Я бегаю, и я счастлива ☀️ Побежали? ⠀ #nk #nksport
"О, а где трусы?", - поинтересовались в комментариях.
Точно не понятно, поклонники удивились отсутствию соответствующих швов от белья под тонкими шортами, или же менее откровенному фото, чем обычно.
Напомним, ранее Настя Каменских провалилась с нелепым фотошопом полуголого фото.
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