"А где трусы?" Настя Каменских озадачила новым фото

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK), которая ранее заинтриговала сеть слухами о ребенке, показала свое интересное фото.

Вопросы возникли к ее снимку от 1 февраля.

Отмечается, что утром исполнительница показала свое фото в спортивном топе и шортах с высокой талией собственного бренда, а также рассказала о нюансах бега, которые узнала на собственном опыте.

По ее словам, главное при таких занятиях комбинировать их с силовыми упражнениями, записывать свои успехи и прислушиваться к телу.

"О, а где трусы?", - поинтересовались в комментариях.

Точно не понятно, поклонники удивились отсутствию соответствующих швов от белья под тонкими шортами, или же менее откровенному фото, чем обычно.

Напомним, ранее Настя Каменских провалилась с нелепым фотошопом полуголого фото.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!