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"А где белье?" 35-летняя звезда КВН разделась на камеру

6.4т Читать материал на украинском

35-летняя российская звезда КВН актриса "Уральских пельменей" Юлия Михалкова похвасталась перед фанатами пикантным снимком.

Актриса показала фото, на котором изображена полуобнаженной в дерзком образе. Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

Юлия позировала на камеру в кожаной куртке, надетой на голое тело. 35-летняя артистка продемонстрировала подтянутую фигуру и восхитила поклонников.

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Однако нашлись и те, кто посчитал ее снимок слишком откровенным. У актрисы спросили, почему она не надела юбку и когда начнет носить белье.

"А что без штанов, забыли надеть? А когда будет белье?" – раскритиковали Михалкову фанаты.

"А где белье?" 35-летняя звезда КВН разделась на камеру

"А где белье?" 35-летняя звезда КВН разделась на камеру

"А где белье?" 35-летняя звезда КВН разделась на камеру

"А где белье?" 35-летняя звезда КВН разделась на камеру

"А где белье?" 35-летняя звезда КВН разделась на камеру

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