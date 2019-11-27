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29 ноября • обновлено в 12:19
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"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии

58.9т
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Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала бурю возмущений в сети из-за своего визита в роддом в Эстонии.

Фотографиями из поездки Зеленская поделилась в своем Instagram. Однако снимки спровоцировали негативную реакцию среди пользователей.

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Так, под фото первая леди поделилась своими впечатлениями от посещения роддома. Елена похвалила современное оборудование клиники, подход врачей, медицинскую систему.

Елена Зеленская в Эстонии

Елена Зеленская в Эстонии

Instagram

Однако в комментариях подписчики посоветовали Зеленской обратить лучше внимание на состояние украинских роддомов, а не ездить за границу.

"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии
"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии
"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии
"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии
"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии
"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии
"А ей до фени!" Зеленская разозлила украинок новым фото из Эстонии

Как писал OBOZREVATEL, недавно Елена Зеленская произвела впечатление стильным нарядом. Супруга президента выглядела утонченно и элегантно во время Всеукраинского форума Национального совета детей и молодежи "Украина растет вместе со мной", где она обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях.

Первая леди Украины также появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue. В сети показали уникальные кадры со съемок. Кроме того, она дала интервью изданию и рассказала о том, как зарабатывает деньги.

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Автор
Анна Михно
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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Комментарии
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
При Яныке такого не было... #ВитяВернись!
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Хох.лы вы падаль
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Порохоботы уже достали, гадят везде
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