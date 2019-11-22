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22 ноября • обновлено в 09:19
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"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде

1.4т
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Российская актриса Елизавета Арзамасова, которая известна по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", поделилась пикантным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, Арзамасова позирует в колготках в сетку и платье с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь звезды.

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Инстаграм

Новости
"Горячая штучка": звезда "Папиных дочек" засветила голую грудь

Поклонники принялись комментировать провокационное фото 24-летней звезды, отметив, что "Галина Сергеевна уже не та":

"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде
"А ботаником была": звезда "Папиных дочек" засветила большую грудь в откровенном наряде

Примечательно, что Арзамасова, в отличие от своей героини в сериале, любит примерять откровенные наряды или радовать своих подписчков горячим фото.

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Инстаграм

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Инстаграм

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Инстаграм

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Инстаграм

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская актриса Лиза Арзамасова удивила поклонников пикантным снимком.

24-летняя артистка поразила сеть фотографией, на которой позировала в прозрачном топе без белья, сексуально оголив спину.

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Автор
Анна Михно
Персона
Елизавета Арзамасова
Место
Россия
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