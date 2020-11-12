92-летняя звезда фильма "Разные судьбы" заразилась коронавирусом

Юля Ухина Люди 16:27, 12.11.2020 Обновлено: 16:39, 12.11.2020

Советская и российская артистка, звезда фильма "Разные судьбы" Татьяна Пилецкая заразилась коронавирусом.

Об этом 92-летняя знаменитость сообщила корреспонденту издания "КП". В разговоре Пилецкая пожаловалась на "ужасную, жуткую слабость".

"Тест делала. Врачи сказали, что нашли что-то нехорошее... Последнее время у меня такая слабость, что шагу не могу ступить. Чувствую себя постоянно неважно. Нет ничего, ни насморка, ни кашля. Просто слабость такая, что невозможно", – подтвердила свою болезнь актриса.

Татьяна Пилецкая
spbdnevnik.ru

Сейчас артистка находится дома, за ней следит помощница. Пилецкая пьет лекарства, которые прописал ей семейный врач. На вопрос о возможной госпитализации знаменитость ответила отказом.

"Боже сохрани, какая больница. Я за всю жизнь не лежала в больнице и не хочу", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская рэп-исполнительница Алина Паш рассказала, что заболела коронавирусом. Артистка призналась, что не знает от кого могла заразиться, а также описала свои симптомы болезни.

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