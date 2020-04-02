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2 апреля • обновлено в 10:20
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92-килограммовая дочь Пригожина разделась на камеру. Фото

3.4т
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Дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная снялась в откровенной фотосессии в одном лишь белье.

Снимки опубликовало издание SRSLY.

Иосиф и Даная Пригожины

Иосиф и Даная Пригожины

baikal24.ru

Так, в кадре 23-летняя Даная появилась в бежевом белье, которое подчеркнуло пышные формы девушки. Сама Даная признается, что всегда была полной, однако уверенность в себе у нее появилась лишь недавно.

"По сравнению с другими девочками я чувствовала себя огромной и ужасно комплексовала из-за этого. От отчаяния начала пить таблетки для похудения и сбросила за месяц 15 килограммов. Тогда я не понимала, что такая резкая потеря веса может нанести огромный урон здоровью", говорит Пригожина.

Даная Пригожина

Даная Пригожина

srsly.ru

Кроме того, пышные формы Даная считает своей изюминкой:

"Мой вес – 92 килограмма. Учитывая, что я немного набрала за зиму, хотелось бы чуть-чуть скинуть – до 50-го размера (сейчас у меня 52-й), чтобы смотрелось полненько, но в то же время аккуратно. Понимаю, что никогда не буду носить "эску", но мне это и не нужно, иначе изюминка пропадет".

Даная Пригожина

Даная Пригожина

srsly.ru

Даная Пригожина

Даная Пригожина

srsly.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16-летняя дочь российского композитора Игоря Крутого Александра, которая сейчас находится на карантине в Майами, станцевала на камеру в белье и мини-шортах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Иосиф Пригожин
Место
Россия
Тег
Новости России
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