90-летний Чапкис женился в четвертый раз: супруга младше хореографа на 52 года

90-летний хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина, которая моложе него на 52 года.

Имя своей супруги Чапкис не раскрывает, однако уточнил, что именно с этой женщиной он хочет доживать свои дни. Об этом шла речь в четвертом эфире шоу "Танці з зірками" в воскресение, 20 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности четвертого эфира "Танців з зірками".

"Год, который изменил мою жизнь – это 2020-й. В этом году я отметил 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", – заявил Чапкис.

Чапкис рассказал о женитьбе на "Танцях з зірками". YouTube (скриншот видео)

От отметил, что, помимо женитьбы, хореограф также обзавелся новым жильем, где будет проживать вместе со своей молодой супругой.

Напомним, ранее Григорий Чапкис рассказывал, что его избраннице 38 лет. Они несколько лет проживают вместе, однако только в 2020 году женщина "созрела для законного брака".

"Я не собирался свататься, делать свадьбу, расписываться. Я уже знаю, что это штамп. И я сейчас рассчитал, что каждые 25 лет у меня получается, что я меняю квартиру, жену и машину", – делился 90-летний хореограф.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Григорий Чапкис откровенно рассказал о сексе в 90 лет и раскрыл подробности о своей 38-летней возлюбленной. Он указал, что его женщина – богаче его и принимает хореографа таким, каким он есть.