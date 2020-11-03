90-летний Чапкис впервые показал элитные апартаменты. Видео

Знаменитый украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис впервые показал свои элитные апартаменты – он недавно купил новую квартиру и живет в ней со своей молодой женой Милой.

Так, танцор выбрал жилье в районе киевских "Нивок" в престижном жилом комплексе. Об этом он рассказал проекту ЖВЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Квартира состоит из нескольких комнат, кабинета, большой кухни и прихожей-музея. В помещении сделан яркий ремонт, а благодаря панорамным окнам в квартире – много света.

Чапкис купил новую квартиру. ЖВЛ (скриншот видео)

"Прихожую я сделал, как музей. Это все мои воспоминания", – прокомментировал Чапкис интерьер.

Так, на стенах практически во всех комнатах – множество фотографий, наград, дипломов и прочего. Для концертных костюмов предусмотрена отдельный гардероб. Также Чапкис хранит отдельную коллекцию галстуков – их у него более 700.

Где живет Чапкис. ЖВЛ (скриншот видео)

Чапкис показал, где живет с женой. ЖВЛ (скриншот видео)

Гостиная в квартире, где живет Чапкис. ЖВЛ (скриншот видео)

Хореограф уточнил, что весь быт обустраивает самостоятельно его жена Мила – она не подпускает к домашним делам посторонних людей. По словам Чапкиса, чтоб приобрести новое жилье, ему пришлось продать свою предыдущую квартиру, в которой он жил с предыдущей супругой.

Как выглядит квартира Чапкиса. ЖВЛ (скриншот видео)

Как выглядит квартира Григория Чапкиса. ЖВЛ (скриншот видео)

Чапкис показал, где живет. ЖВЛ (скриншот видео)

Кухня в квартире, где живет Чапкис. ЖВЛ (скриншот видео)

Двор ЖК, где дивет Чапкис. ЖВЛ (скриншот видео)

ЖК, где Живет Чапкис. ЖВЛ (скриншот видео)

Квартира Григория Чапкиса. ЖВЛ (скриншот видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала женщина, которая моложе него на 52 года. Также хореограф впервые рассказал о своей семье и детях, которые живут за границей.