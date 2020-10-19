90-летний Чапкис пустился в пляс с мамой Сердючки на "Танцях з зірками" и вызвал фурор в сети

90-летний хореограф Григорий Чапкис и сценическая "мама" Верки Сердючки, актриса Инна Белоконь, вызвали фурор в сети совместной импровизацией на "Танцях з зірками".

Так, во время восьмого эфира шоу знаменитости исполнили танец одного движения – меренге. Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице программы в Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

скриншот с видео

скриншот с видео

Напомним, что Верка Сердючка стала четвертой судьей-джокером на шоу, куда пришла вместе со своей "мамой". Данный выпуск "Танців з зірками" был полностью посвящен певице, под хиты которой танцевали участники.

скриншот с видео

скриншот с видео

"Понравилось, как бабка с Чапкисом станцевала, молодец. Хотя Инна ж сама не молода уже, а пластика еще есть", "Мама дала жару", "Так они лучше станцевали, чем Фреймут с Кухар", "Мама – самая лучшая", "Бомба", "Чтобы все так в 90 лет танцевали, как Чапкис. Инна Белоконь тоже молодец", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам восьмого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич. Подробнее о том, как прошел восьмой эфир читайте по ссылке.