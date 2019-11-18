89-летний Чапкис привел 38-летнюю любовницу на "Танці з зірками": кто его девушка

Знаменитый хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис привел на проект свою 38-летнюю любовницу. Избранница танцора младше его на 51 год.
Сам Чапкис станцевал вальс вместе с Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром.
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"Сегодняшний танец будет посвящен моей любимой женщине, которая сегодня в зале. Ей 38, а мне 90", - сказал Чапкис.
О том, кто его избранница танцор не говорит и не показывает ее, поскольку она не является публичным человеком.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в полуфинале популярного проекта "Танці з зірками" шоу за шаг до победы покинули Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, из-за чего в сети вспыхнул скандал.
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