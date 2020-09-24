88-летний отец Киркорова госпитализирован: росСМИ запустили ряд фейков

Болгарского певца Бедроса Киркорова, отца российского короля эстрады Филиппа Киркорова, госпитализировали в одну из больниц Москвы.

По информации телеканала РЕН ТВ, у 88-летнего артиста диагностировали нарушение сердечного ритма. После распространения информации о госпитализации в СМИ семья Киркоровых якобы опровергла все в комментарии изданию "Комсомольская правда". По их словам, Бедрос Филиппович отдыхает на даче.

"Он сейчас находится в Подмосковье. Отдыхает на природе. У нас все хорошо", – якобы рассказал брат Бедроса Харри.

Однако недавно женщина Киркорова-старшего Людмила Смирнова сообщила "РИА Новости", что ее муж действительно госпитализирован, но планово. Он чувствует себя прекрасно.

"С ним все нормально, чего вы волнуетесь. У него были в свое время летом проблемы, подлечили в санатории, и сейчас он хочет просто сдать анализы, чтобы все проверили", – пояснила Смирнова.

Отметим, Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. Он является солистом Новгородской госфилармонии, неоднократно был лауреатом международных конкурсов, имеет звание заслуженного артиста России и Болгарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известную российскую оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.