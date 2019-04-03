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88-летний народный артист России снова собрался жениться

2.9тЧитать материал на украинском

88-летний народный артист России Иван Краско собрался жениться на своей бывшей супруге и матери своих детей - 41-летней Наталье Вяль.

Наталья моложе артиста на 47 лет и пока не готова снова вступить с ним в брак. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

88-летний народный артист России снова собрался жениться

Sputnik.ru

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"У нас с Натальей все хорошо. Сначала, когда я только переехал к ней, она была совсем чужая. А сейчас теплеет. С Натальей Николаевной я останусь до конца, влюбляться больше не планирую. Недавно я ей сказал: "Натуленька, не хочешь ли ты вернуть себе фамилию, которую носила столько лет?" Она ответила, что подумает. Я жду, когда она скажет да. В любом случае мы обвенчаны, то есть перед церковью мы до сих пор женаты", - говорит Краско.

88-летний народный артист России снова собрался жениться

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Сама Вяль говорит, что не жалеет о том, что когда-то вышла замуж за артиста.

"Я ни о чем не жалею. Вот только Иван Иванович опять начал меня контролировать: "Куда пошла?", "Почему поздно вернулась?". Сейчас у нас совместный бюджет, я не работаю, только подрабатываю", - говорит она.

Как ране писал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности" Иван Краско разводится со своей молодой женой. Брак продлился всего три года. Примечательно, что его экс-жена Наталья Шевель была младше своего супруга на 60 лет.

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andrei andrei
andrei andrei
Заипал дед. Только имя сына позорит.
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