86-летняя Софи Лорен сделала откровенное признание о замужестве и белом платье

Легендарная итальянская актриса и певица Софи Лорен откровенно заговорила о свадьбе – по словам знаменитости, она всю жизнь мечтала о пышной церемонии и белом платье.

86-летняя звезда 41 года прожила с кинопродюсером Карло Понти и родила от него двух сыновей. Ее супруг умер в 2007 году. По словам Лорен, несмотря на счастливый брак, она все еще мечтает надеть настоящую свадебное платье, пишет Daily Mail.

"Сложно сказать, что у тебя нет сожаления, особенно если вы много пережили. Но я всегда старалась жить без сожаления. У меня прекрасная жизнь, у меня есть все, чего я хочу: замечательная семья с прекрасными детьми и внуками. Единственное, о чем я жалею всю жизнь – то, что я не вышла замуж в белом платье. Это мечта всей моей жизни, и она до сих пор в моем сердце", – отметила Софи Лорен.

Также знаменитость прокомментировала свой нашумевший роман со звездой кино Кэри Грантом. Отношения пары начались во время совместной работы над фильмом "Гордость и страсть", на тот момент Софи было 23 года, а Кэри – 53.

"Мне было 23. В этом возрасте представления о любви неясно. Вы не знаете, что делаете. Но я не хотела отказываться от любви всей моей жизни, потому что снималась с величайшим актером. Кэри Грант был очень привлекательным мужчиной. Но он не делал мне предложение руки и сердца, вопреки слухам об этом", – подытожила итальянская звезда.

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