86-летняя Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом: в каком состоянии актриса

86-летняя российская актриса, звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих уже несколько дней находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова. У артистки обнаружили коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке", у Фрейндлих обширное поражение легких. Ближайший спектакль с актрисой отменили.

Кроме того, по информации Telegram-канала "Life Shot", у артистки 80% поражения легких. На данный момент динамика отрицательная, а кислород подается через аппарат для неинвазивной вентиляции легких.

Отмечается, что Фрейндлих экстренно доставили в больницу еще 25 декабря. На тот момент у нее было поражено 36% легких.

Алиса Фрейндлих БДТ

Напомним, Алиса Фрейндлих – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии Правительства России.

Фильмы с ее участием вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа.

Наиболее известна по картинам: "Соломенная шляпка", "Агония", "Служебный роман", "Д’Артаньян и три мушкетера" и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Алиса Фрейндлих призналась, что плохо себя чувствует. Так, по словам артистки, ее беспокоит сердце.