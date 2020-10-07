86-летний сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

86-летний писатель-сатирик Михаил Жванецкий принял решение завершить концертную деятельность из-за возраста.

Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича. По словам мужчины, у Жванецкого "есть мужество вовремя уйти со сцены".

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл свою передачу "Дежурный по стране", закончил концертную деятельность", – рассказал Сташкевич.

Представитель Жванецкого также уточнил, что информация о выступлениях, опубликованная на официальном сайте артиста, не является актуальной.

"За официальным сайтом мы не проследили. Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи. Но информация, видимо, осталась", – подытожил Сташкевич.

Напомним, писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе. В 1978-1991 годах он был членом союза писателей СССР. В 1999 году Жванецкого наградили званием народного артиста Украины, а в 2012 году получил аналогичный статус в России. Артист прославился исполнением собственных миниатюр и монологов.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Москве жестко избили сына Жванецкого, 24-летнего Дмитрия. Он вместе с товарищем вступился за девушку в караоке, после чего завязалась драка. Парней отвезли в больницу.