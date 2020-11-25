86-летний актер Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом

Юля Ухина Люди 08:59, 25.11.2020 Обновлено: 09:33, 25.11.2020

Российский актер, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, днем 23 ноября у артиста началась дыхательная недостаточность. Приехавшая бригада скорой диагностировала вирусную пневмонию и отвезла его в больницу.

Отмечается, в больницу попала также супруга Ширвиндта Наталья. Напомним, артисту сейчас 86 лет, жена на год младше.

Александр Ширвиндт с женой Натальей
starhit.ru

Позже коллега Ширвиндта Мамед Агаев подтвердил его госпитализацию. В комментарии для издания "ТАСС" мужчина уточнил, что болезнь актера протекает в легкой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

С врачей пот течет, тела складывают под стеной: больницы Сумщины захлебнулись от всплеска COVID-19

Зеленский рассказал о новых победах после COVID-19. Видео

У Авдеевки вражеский снайпер убил украинского воина. Фото и подробности

Байден выбрал на ключевые посты критиков России и Путина

В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: чем тогда приходилось питаться