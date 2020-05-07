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7 мая • обновлено в 23:22
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85-летнюю Брижит Бардо будут судить из-за расизма

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Французскую актрису Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания. Иск был подан из-за ее слов о жителях острова Реюньон.

В 2019 году она назвала их туземцами, сохранившими гены дикарей, а также заявила, что они придерживаются варварских традиций. Об этом сообщает газета Le Parisien.

85-летнюю Брижит Бардо будут судить из-за расизма

Знаменитость возмутило, что население острова жестоко обращается с собаками.

"Все это напоминает каннибализм прошлых веков. Мне стыдно за этот остров, за дикость, которая все еще там царит", — высказалась Бардо.

Уточняется, что актрису обвинили в расизме не впервые. Ранее она жестко высказывалась о мусульманах во Франции и заявляла, что они разрушают страну. В 2004 году ее оштрафовали на 5 тысяч евро за расистские высказывания.

85-летнюю Брижит Бардо будут судить из-за расизма

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер и экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов лишился практически всего имущества из-за многомиллионных долгов.

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Автор
Мария Дидык
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