84-летний Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии – СМИ
Известный российский актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По словам инсайдеров, у 84-летнего артиста случился инсульт и сейчас он находится в реанимации.
Как передает Telegram-канал "КП", вскоре директор театра под руководством Джигарханяна опровергла сообщения в СМИ, сказав, что актер находится дома в своей квартире в Москве и "на самочувствие особо не жалуется".
"Армен Борисович находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке. На самочувствие особо не жалуется, только вот ноги у него болят… Вернется к работе в августе", – отметила Елена Гильванова.
Напомним, что о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее близкий друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн заявлял, что артиста, которого знала и любила вся страна, уже давно нет. По его мнению, Армен Джигарханян "превратился в овощ".