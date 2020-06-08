84-летний Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии – СМИ

Известный российский актер Армен Джигарханян госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По словам инсайдеров, у 84-летнего артиста случился инсульт и сейчас он находится в реанимации.

Армен Джигарханян Фото: womanhit.ru

Как передает Telegram-канал "КП", вскоре директор театра под руководством Джигарханяна опровергла сообщения в СМИ, сказав, что актер находится дома в своей квартире в Москве и "на самочувствие особо не жалуется".

Армен Джигарханян Фото: teleprogramma.pro

"Армен Борисович находится дома в своей квартире в Староконюшенном переулке. На самочувствие особо не жалуется, только вот ноги у него болят… Вернется к работе в августе", – отметила Елена Гильванова.

Напомним, что о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее близкий друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн заявлял, что артиста, которого знала и любила вся страна, уже давно нет. По его мнению, Армен Джигарханян "превратился в овощ".