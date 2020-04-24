82-летняя Эдита Пьеха сильно заболела: что с ней

Российская певица Эдита Пьеха сильно заболела: артистке неожиданно стало плохо и у нее начала подниматься температура.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии "Петербургскому дневнику".

Эдита Пьеха eadaily.com

"У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи", – делится 82-летняя Пьеха.

Известно, что сейчас певица находится в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Туда артистка уехала еще в конце марта.

"Мне здесь хорошо, надеюсь, коронавирус дорогу сюда не найдет. Есть помощник, водитель, который с удовольствием по моей просьбе привозит продукты. А я не выхожу. Я прошу Бога уберечь меня от этой заразы", – говорила певица.

Эдита Пьеха iz.ru

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