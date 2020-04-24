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24 апреля • обновлено в 07:54
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82-летняя Эдита Пьеха сильно заболела: что с ней

2.1т
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Российская певица Эдита Пьеха сильно заболела: артистке неожиданно стало плохо и у нее начала подниматься температура.

Об этом знаменитость рассказала в комментарии "Петербургскому дневнику".

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха

eadaily.com

"У меня температура, плохо себя чувствую, но коронавируса нет. Я с врачами на связи", – делится 82-летняя Пьеха.

Известно, что сейчас певица находится в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Туда артистка уехала еще в конце марта.

"Мне здесь хорошо, надеюсь, коронавирус дорогу сюда не найдет. Есть помощник, водитель, который с удовольствием по моей просьбе привозит продукты. А я не выхожу. Я прошу Бога уберечь меня от этой заразы", – говорила певица.

Эдита Пьеха

Эдита Пьеха

iz.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у российской актрисы, звезды сериала "Деффчонки" Галины Боб обнаружили коронавирус.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эдита Пьеха
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Эта болезнь называется Старость !)
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