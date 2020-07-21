80-летняя Светличная получила травму головы: что случилось

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" 80-летняя Светлана Светличная во время съемок получила сотрясение мозга. Когда актриса давала интервью одному из телеканалов, на голову упала установка, на которой держался софит.

От госпитализации знаменитость отказалась, ведь не с кем было оставить кота. Однако женщина ходит на процедуры. Пока ей трудно долго разговаривать, но она все же рассказала изданию "Собеседник", как к ней неожиданно приехала съемочная группа.

"Разместились мы на лавочке, в квартиру я не впустила. Пишем интервью, и тут меня пронизывает жуткий боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошел по касательной. Основной удар пришелся на мое колено. Как же я кричала! На всю жизнь запомнила свой крик, никогда такой боли не испытывала", – поделилась Светличная.

Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" showbiz.clutch.ua

Актриса пожаловалась, что телевизионщики даже не удосужились вызвать ей врачей и "отделались" только тортом и деньгами в конверте.

"Через несколько дней ко мне пришел молодой человек Миша. Он вручил мне букет красных роз, сырный торт и конверт, в котором лежали 15 000 рублей (6 000 гривен)", – добавила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Светличная обвинила редактора "Пусть говорят" в краже. Актриса решила рассказать телевизионщикам о своем конфликте с внучкой и ее ограбили в собственной квартире.