80-летний Виторган поздравил годовалую дочь с днем рождения: как выглядит именинница

Дочь 80-летнего российского актера Эммануила Виторгана Клара 7 августа празднует первый день рождения.

Теплые поздравления для девочки отец оставил на своей странице в Instagram. Также Виторган обнародовал праздничное видео (ролик смотрите ниже).

"Кларочка, наша родная, сегодня у нас с мамой счастливый день! Тебе 1 год! Это случилось! Мы так ждали этого дня! Будь достойна имени своей бабушки Клары!" – написал актер.

Отметим, что в Эммануила Гедеоновича еще есть 53-летняя дочь Ксения от первого брака с Тамарой Румянцевой, с которой он не поддерживает отношения, и 47-летний сын Максим Виторган от второй жены Аллы Балтер. Вместе с нынешней женой Ириной Млодик пара воспитывает двух дочерей: Этель и Клару.

Дочери Виторгана Этель и Клара Cosmopolitan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Виторгана Максим резко отреагировал на новый пост телеведущей и бывшей жены Ксении Собчак о коронавирусе и Боге.