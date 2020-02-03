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3 февраля • обновлено в 11:37
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79-летний Аль Пачино грохнулся на красной дорожке фестиваля: появились фото

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Голливудский актер Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии BAFTA-2020, которая состоялась в Лондоне 2 февраля.

79-летний артист споткнулся и не устоял на ногах. Фотографии появились в сети.

Аль Пачино упал на красной дорожке

Аль Пачино упал на красной дорожке

Getty

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Так, конфуз произошел в тот момент, когда Аль Пачино поднимался по ступенькам зала Royal Albert Hall.

Аль Пачино упал на красной дорожке

Аль Пачино упал на красной дорожке

thesun.co.uk

Аль Пачино упал на красной дорожке

Аль Пачино упал на красной дорожке

thesun.co.uk

После падения к актеру мгновенно подбежали охранники и помогли ему подняться. После чего Аль Пачино направился в зал.

Аль Пачино

Аль Пачино

Getty

Аль Пачино

Аль Пачино

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз появилась на премии BAFTA-2020 в прозрачном платье, которое надела на голое тело.

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Автор
Анна Михно
Персона
Аль Пачино
Место
Великобритания
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