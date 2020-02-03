79-летний Аль Пачино грохнулся на красной дорожке фестиваля: появились фото

Голливудский актер Аль Пачино оконфузился на красной дорожке премии BAFTA-2020, которая состоялась в Лондоне 2 февраля.
79-летний артист споткнулся и не устоял на ногах. Фотографии появились в сети.
Аль Пачино упал на красной дорожке
Getty
Так, конфуз произошел в тот момент, когда Аль Пачино поднимался по ступенькам зала Royal Albert Hall.
Аль Пачино упал на красной дорожке
thesun.co.uk
Аль Пачино упал на красной дорожке
thesun.co.uk
После падения к актеру мгновенно подбежали охранники и помогли ему подняться. После чего Аль Пачино направился в зал.
Аль Пачино
Getty
Аль Пачино
Getty
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20-летняя дочь Джонни Деппа Лили-Роуз появилась на премии BAFTA-2020 в прозрачном платье, которое надела на голое тело.
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