78-летний актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом

Юля Ухина Люди 14:41, 15.12.2020 Обновлено: 17:23, 15.12.2020

Популярный российский актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом в Москве.

Об этом сообщает издание МК. По словам инсайдеров, 78-летний артист заразился еще в октябре, тогда его положили в больницу с вирусной пневмонией, а в конце октября отправили на домашний карантин.

Сейчас состояние Шакурова резко ухудшилось, и медики снова приняли решение о госпитализации. Врачи пытаются стабилизировать состояние артиста.

Сергей Шакуров
kino-teatr.ru

Сергей Шакуров – российский театральный и киноактер, получивший широкую известность в 70-х годах. Снялся более чем в ста картинах и сериалах, при этом всегда активно участвовал в театральных постановках, с которых началась его карьера.

Самыми известными его работами считаются картины "Друг", "Сибириада", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Антикиллер" и популярная в конце восьмидесятых многосерийная лента "Визит к Минотавру".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

"Дизель Шоу" высмеяли Пушкина и Шевченко и разочаровали фанатов. Видео

"Дочь стучала в двери больницы, никто не открывал": подробности гибели годовалого ребенка на Тернопольщине

Зеленский второй год подряд "забыл" о годовщине создания ПЦУ

Налоги в Украине могут снизить почти на 20%, – Гетманцев

В Киеве медики вышли на протест из-за зарплат и выплат по COVID-19. Фото и видео