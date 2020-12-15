78-летний актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом

Популярный российский актер Сергей Шакуров госпитализирован с коронавирусом в Москве.

Об этом сообщает издание МК. По словам инсайдеров, 78-летний артист заразился еще в октябре, тогда его положили в больницу с вирусной пневмонией, а в конце октября отправили на домашний карантин.

Сейчас состояние Шакурова резко ухудшилось, и медики снова приняли решение о госпитализации. Врачи пытаются стабилизировать состояние артиста.

Сергей Шакуров kino-teatr.ru

Сергей Шакуров – российский театральный и киноактер, получивший широкую известность в 70-х годах. Снялся более чем в ста картинах и сериалах, при этом всегда активно участвовал в театральных постановках, с которых началась его карьера.

Самыми известными его работами считаются картины "Друг", "Сибириада", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Антикиллер" и популярная в конце восьмидесятых многосерийная лента "Визит к Минотавру".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков признался, что заболел коронавирусом.