10 главных предсказаний Стивена Хокинга: какие уже сбылись

Выдающийся британский астрофизик-теоретик и популяризатор научных знаний Стивен Хокинг 8 января мог бы отметить свое 78-летие.

Парализованный, страдающий редкою болезнью ученый ушел из жизни 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Всю свою жизнь Хокинг посвятил загадкам Вселенной, он был автором многих научных трудов, а также соавтором работы о выделении черными дырами излучения, которое получило название излучение Хокинга. Особую популярность ученому принесла книга "Краткая история времени" (1988).

Стивен Хокинг фото: Lucas Jackson / Reuters

Стивен Хокинг также сделал ряд предсказаний о будущем человечества. О самых интересных из них рассказывает OBOZREVATEL.

1. О колонизации космоса

Хокинг считал, что у людей нет другого варианта, кроме как покинуть Землю, в противном случае они рискуют быть "уничтожены". "Мы рискуем уничтожить себя своей жадностью и глупостью. Мы не можем смотреть только внутрь себя, на маленькую, все более загрязненную и переполненную планету... Если нам удастся пережить следующие несколько сотен лет, мы должны будем расшириться в космос. Тогда изолированное бедствие не уничтожит весь человеческий род" (из интервью Ларри Кингу 10 сентября 2010 года).

2. Об искусственном интеллекте

Стивен Хокинг считал, что в течение следующей сотни лет компьютеры превзойдут людей в интеллекте, но "нам нужно убедиться, что компьютеры имеют цели, согласованные с нашими". "Это джин из бутылки. Нам нужно двигаться вперед и развивать искусственный интеллект, но мы также должны помнить, что он действительно опасен. Я боюсь, что ИИ может вообще заменить людей. Если люди разрабатывают компьютерные вирусы, кто-то разработает и ИИ, который реплицирует сам себя. Это будет новая форма жизни, которая будет превосходить людей" (из интервью Wired 28 ноября 2017 года).

Книга "Короткие ответы на большие вопросы" фото: Amazon / John Murray

3. О возможности путешествий во времени

Хокинг не верил в возможность перемещений во времени: "Даже если в будущем откроют какую-то иную теорию, я не думаю, что путешествия во времени когда-либо станут возможными. В противном случае нас бы сейчас захлестывал поток туристов из будущего" (из книги "Моя краткая история", 2013 год).

4. О климате

Ученый считал, что к моменту, когда люди поймут, что происходит с изменением климата, может быть уже слишком поздно. "Повышение температуры воды в океанах ведет к таянию полярных льдов и выделению значительных объемов углекислого газа. В результате у нас будет климат, как на Венере, только при температуре плюс 460 градусов Цельсия” (из книги "Краткие ответы на большие вопросы", 2018 год).

Стивен Хокинг, несмотря на боковой амиотрофический склероз, однажды испытал невесомость в специальном самолете Википедия

5. О конце света

"Вселенная действительно находится на лезвии бритвы" (из книги "Черные дыры и молодые вселенные", 1993 год).

"...Солнце распухнет и поглотит Землю. Временное окно, в которое это может произойти, определяется продолжительностью жизни Солнца, а она составляет около 10 миллиардов лет. За это время разумная форма жизни должна потенциально освоить космические путешествия, чтобы иметь возможность перебраться к другой звезде. Но если побег окажется невозможным, жизнь на Земле будет обречена" (из книги "Краткие ответы на большие вопросы", 2018 год).

6. О ядерном оружии

"Самая сложная проблема, с какой довелось столкнуться человечеству, – это наши агрессивные инстинкты. Во времена пещерного человека (назовем его пещерной личностью) эти инстинкты были необходимы для выживания и были отпечатаны в наших головах на уровне генетического кода, что было продиктовано дарвиновским естественным отбором. Сейчас, со всем тем ядерным оружием, что у нас есть, мы уже не можем ждать, когда эволюция избавит нас от наших инстинктов. Боюсь, нам придется воспользоваться генной инженерией" (из статьи Esquire 2 июня 2016 года).

Так выглядит поверхность Венеры, покрытая постоянно текущей лавой фото: NASA

"Ядерная война в настоящее время все еще остается величайшей угрозой для человечества. Об этой опасности мы немного забыли. Россия и Соединенные Штаты уже не с такой охотой готовы нажать на кнопку, но не исключен несчастный случай или действия террористов, способных захватить атомную бомбу. Риск увеличивается по мере того, как к ядерному оружию получают доступ новые страны" (из книги "Краткие ответы на большие вопросы", 2018 год).

7. О появлении сверхчеловека

Хокинг говорил, что человеческая раса улучшила свои умственные и физические свойства, но генетически модифицированная раса сверхлюдей, обладающая превосходной памятью и иммунитетом к болезням, превзойдет остальные. Сверхлюди могут уничтожить человечество. "Как только появятся такие сверхчеловеческие существа, возникнут серьезные проблемы политического свойства, связанные с неусовершенствованными людьми. Предположительно, они либо вымрут, либо не будут иметь никакого значения. Вместо них появится раса самоконтролируемых существ, совершенствующих себя со все возрастающей скоростью" (из книги "Краткие ответы на большие вопросы", 2018 год).

8. О прорыве в науке

В следующие 50 лет, по мнению Хокинга, мы начнем понимать, с чего началась жизнь и, возможно, откроем существующую где-нибудь еще во Вселенной жизнь. "Надеюсь, в ближайшую сотню лет мы сможем путешествовать по Солнечной системе, за исключением, наверное, самых удаленных планет" (из книги "Краткие ответы на большие вопросы", 2018 год).

Огромный кратер в северной низменности Марса. Он полон льда слоем до 1,8 километра фото: ESA

9. О восстании машин

Ученый предостерегал об опасности восстания машин: "С помощью генной инженерии мы сможем усложнить ДНК и усовершенствовать человечество. Но это будет медленный процесс: придется ждать около 18 лет, чтобы увидеть первый эффект от изменений в генетическом коде. Компьютеры, в свою очередь, удваивают свои скорости и память каждые 18 месяцев. Существует реальная опасность, что они разовьют интеллект и захватят власть (из интервью The Telegraph 18 октября 2001 года).

10. О путешествиях по Вселенной

"Полагаю, лет через пятьсот мы сможем навестить какие-нибудь ближайшие звезды. Это не будет похоже на "Звездный путь". Мы не сможем путешествовать с запредельной скоростью. Так что полет туда и обратно может занять как минимум десять лет, а то и больше" (из книги "Краткие ответы на большие вопросы", 2018 год).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые NASA нашли планету в зоне обитаемости, что по размерам похожа на Землю. Планета вращается вокруг звезды и на ней, возможно, есть жизнь.

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