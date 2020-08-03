Звезда "Великого Гэтсби" Амитабх Баччан 11 июля был госпитализирован с сыном в больницу в Индии. 77-летний индийский актер признался, что уже полностью выздоровел и покинул клинику.

Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Twitter и поблагодарил поклонников за поддержку, а врачам госпиталя Нанавати в Мумбаи – за заботу.

Амитабх Баччан поблагодарил за поддержку Twitter

Однако сын Амитабха Абхишек Баччан еще остается в клинике. На своей странице в Twitter он написал, что тесты все еще показывают положительный результат на коронавирус.

"Я, к сожалению, из-за некоторых хронических заболеваний, не могу покинуть клинику и до сих пор борюсь с COVID-19. Спасибо за все ваши молитвы и заботу обо мне и моей семье. Очень взволнован и благодарен. Я одержу победу над коронавирусом и вернусь здоровым! Обещаю", – написал Абхишек Баччан.

Напомним, жена Абхишека, известная индийская актриса Айшвария Рай вместе с дочерью Аарадхиею тоже заболели на коронавирус 12 июля. Однако их выписали из больницы еще 27 июля.

Айшвария Рай с дочерью КиноТека

Отметим, Амитабх Баччан – один из самых популярных и известных актеров Индии, снявшийся во многих индийских фильмах. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме "Великий Гэтсби", где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.

Его сын Абхишек – известный в Индии актер и продюсер. Актер дебютировал в роли беженца в фильме "Отверженные" (2000), но успеха добился, когда снялся в блокбастере "Байкеры".

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