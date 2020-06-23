77-летняя звезда РФ Вовк рассказала о клинической смерти из-за беременности

77-летняя российская телеведущая, звезда передач "Песня года" и "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк пережила клиническую смерть

Причиной проблем со здоровьем стала тяжелая внематочная беременность. Об этом она рассказала в проекте "Судьба человека" (видео смотрите в конце новости).

В связи с диагнозом, Ангелина Вовк так и не смогла стать матерью. ТОгда ей было 33 года и, по словам врачей, она сама чудом осталась жива.

Ангелина Вовк в передаче "Судьба человека" Скриншот видео (YouTube)

Трагедия произошла, когда Ангелина Михайловна была замужем за первым супругом – диктором Геннадием Чертовым. Во время съемок "Голубого огонька" телеведущей резко стало плохо, и ее в экстренном порядке доставили в клинику Склифосовского.

"Это была внематочная беременность. Врач, осмотрев на меня, сказал, что ему необходимо сделать надрез в области живота, а у меня уже было туманное сознание. Он собирался делать это без наркоза. Я ответила, мол, не выдержу же! Медик обязал меня дать расписку о том, что если я умру, за это не будут отвечать работники клиники... За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти – лежала вся в трубках, не ела, похудела, наверное, на 20 килограммов", – призналась звезда.

Ангелина Вовк в молодости 24СМИ

Медики так и не смогли объяснить Вовк причину сбоя в организме. У нее также была диагностирована пневмония, начиналось заражение крови.

"Стали переливать кровь, так как начиналось заражение. Это было чудовищное испытание, которое не пожелаешь никому. Была и клиническая смерть: я мучилась очень серьезно, и вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала, что у меня ничего не болит, а впереди – коридор, по которому я лечу. А потом я услышала крик мамы, врача..." – откровенно поделилась Вовк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 77-летняя российская телеведущая Ангелина Вовк вместе со своим избранником, 52-летним историком музыки и радиоведущим Михаилом Куницыным, побывала в московском Грибоедовском ЗАГСе.