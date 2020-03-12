76-сантиметровый мужчина отпраздновал 28-летие: как он выглядит

Один из самых низких людей на планете, американец Ник Смит, рост которого составляет лишь 76 сантиметров, отметил 28-й день рождения.
Об этом сообщает издание The Sun.
Ник Смит с братом Леви
thesun.co.uk
Так, известно, что низкий рост у мужчины связан с дварфизмом (карликовостью). По словам матери Ника Шелли, врачи предупреждали, что он может не дожить до зрелого возраста. Кроме того, даже небольшая простуда может сказаться на его здоровье.
Ник Смит с братом Леви
thesun.co.uk
"Мы и мечтать не могли, что он доживет до 28 лет. Но нельзя сказать наверняка, будет ли он с нами в свой следующий день рождения. Ник ведет полноценную жизнь наперекор опасениям докторов", – говорит Шелли.
Ник Смит отметил 28-летие
thesun.co.uk
Свой день рождения Смит отпраздновал с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 196 см.
Ник Смит отметил день рождения
thesun.co.uk
Сообщается, что разница в росте не мешает парням весело проводить время вместе и даже играть в бейсбол.
Ник Смит с братом Леви
dailymail.co.uk
Ник Смит
dailymail.co.uk
"Мы любим праздновать его день рождения. Мы радуемся, что он жив и все еще с нами", – поделился еще один брат Ника Трэвис.
Ник Смит с братьями Трэвисом и Леви
dailymail.co.uk
Ник Смит
dailymail.co.uk
Ник Смит с мамой
dailymail.co.uk
Ник Смит
dailymail.co.uk
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