76-сантиметровый мужчина отпраздновал 28-летие: как он выглядит

Один из самых низких людей на планете, американец Ник Смит, рост которого составляет лишь 76 сантиметров, отметил 28-й день рождения.

Об этом сообщает издание The Sun.

Ник Смит с братом Леви thesun.co.uk

Так, известно, что низкий рост у мужчины связан с дварфизмом (карликовостью). По словам матери Ника Шелли, врачи предупреждали, что он может не дожить до зрелого возраста. Кроме того, даже небольшая простуда может сказаться на его здоровье.

Ник Смит с братом Леви thesun.co.uk

"Мы и мечтать не могли, что он доживет до 28 лет. Но нельзя сказать наверняка, будет ли он с нами в свой следующий день рождения. Ник ведет полноценную жизнь наперекор опасениям докторов", – говорит Шелли.

Ник Смит отметил 28-летие thesun.co.uk

Свой день рождения Смит отпраздновал с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 196 см.

Ник Смит отметил день рождения thesun.co.uk

Сообщается, что разница в росте не мешает парням весело проводить время вместе и даже играть в бейсбол.

Ник Смит с братом Леви dailymail.co.uk

Ник Смит dailymail.co.uk

"Мы любим праздновать его день рождения. Мы радуемся, что он жив и все еще с нами", – поделился еще один брат Ника Трэвис.

Ник Смит с братьями Трэвисом и Леви dailymail.co.uk

Ник Смит dailymail.co.uk

Ник Смит с мамой dailymail.co.uk

Ник Смит dailymail.co.uk

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