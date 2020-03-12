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12 марта • обновлено в 08:59
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76-сантиметровый мужчина отпраздновал 28-летие: как он выглядит

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Один из самых низких людей на планете, американец Ник Смит, рост которого составляет лишь 76 сантиметров, отметил 28-й день рождения.

Об этом сообщает издание The Sun.

Ник Смит с братом Леви

Ник Смит с братом Леви

thesun.co.uk

Так, известно, что низкий рост у мужчины связан с дварфизмом (карликовостью). По словам матери Ника Шелли, врачи предупреждали, что он может не дожить до зрелого возраста. Кроме того, даже небольшая простуда может сказаться на его здоровье.

Ник Смит с братом Леви

Ник Смит с братом Леви

thesun.co.uk

"Мы и мечтать не могли, что он доживет до 28 лет. Но нельзя сказать наверняка, будет ли он с нами в свой следующий день рождения. Ник ведет полноценную жизнь наперекор опасениям докторов", – говорит Шелли.

Ник Смит отметил 28-летие

Ник Смит отметил 28-летие

thesun.co.uk

Свой день рождения Смит отпраздновал с 25-летним братом Леви, чей рост составляет 196 см.

Ник Смит отметил день рождения

Ник Смит отметил день рождения

thesun.co.uk

Сообщается, что разница в росте не мешает парням весело проводить время вместе и даже играть в бейсбол.

Ник Смит с братом Леви

Ник Смит с братом Леви

dailymail.co.uk

Ник Смит

Ник Смит

dailymail.co.uk

"Мы любим праздновать его день рождения. Мы радуемся, что он жив и все еще с нами", – поделился еще один брат Ника Трэвис.

Ник Смит с братьями Трэвисом и Леви

Ник Смит с братьями Трэвисом и Леви

dailymail.co.uk

Ник Смит

Ник Смит

dailymail.co.uk

Ник Смит с мамой

Ник Смит с мамой

dailymail.co.uk

Ник Смит

Ник Смит

dailymail.co.uk

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Автор
Анна Михно
Место
США
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