75-летний певец Юрий Антонов срочно госпитализирован: артиста прооперировали

Елена Кордунова Люди 13:26, 21.07.2020 Обновлено: 13:57, 21.07.2020

Известный российский певец Юрий Антонов был экстренно госпитализирован в одну из клиник в Москве.

В 75-летнего артиста начались проблемы с ногой. Ему сделали операцию, после чего перевели в общую палату, сообщил Telegram-канал 112.

Юрий Антонов попал в больницу
Telegram-канал 112

Состояние композитора врачи оценивают как удовлетворительное. Другие подробности близкие Антонова и врачи клиники не раскрывают.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ у президента Беларуси Александра Лукашенко произошел гипертонический криз и его госпитализировали. Пресс-секретарь президента назвала новость фейком.

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