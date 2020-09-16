75-летний Петросян впервые показал сына от Брухуновой. Фото

Российский юморист Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал маленького сына, которого они с женой Татьяной Брухуновой тщательно скрывали от посторонних глаз.

Соответствующим фото артист поделился на личной странице в Instagram. По словам Петросяна, они назвали мальчика – Ваганом.

"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!" – прокомментировал публикацию комик, опубликовав трогательный снимок с улыбчивым малышом.

Евгений Петросян с сыном Ваганом (Instagram Евгения Петросяна)

Поклонники шоумена тут же бросились поздравлять его с юбилеем и с отцовством.

"Поздравляю вас от всей души! Здоровья вам и малышу!", "Детки – это счастье! Родителям здоровья и долгих лет!", "Поздравляю с юбилеем. Любви вам и побольше", "Очень похож на маму – улыбка один в один", "Наследник! Чудный малыш! Здоровья родителям, и ребенку", – написали люди.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно стали родителями еще в марте этого года. В одной из элитных клиник у них родился сын. По некоторым данным, супруги прибегли к услугам суррогатной матери, которая выносила для них ребенка.

Евгений Петросян с женой Татьяной Брухуновой (Instagram Евгения Петросяна)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Степаненко высказалась о романе своего бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, с молодой помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой.