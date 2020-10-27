75-летний Петросян экстренно госпитализирован из-за коронавируса: что известно о состоянии

Елена Кордунова Люди 14:54, 27.10.2020 Обновлено: 15:19, 27.10.2020

Известный российский юморист Евгений Петросян экстренно госпитализирован в одну из московских клиник с предварительным диагнозом коронавирус.

75-летнего артиста забрали из его квартиры на "скорой". Врачи квалифицировали его состояние как стабильное, пишет Tеlegram-канал LifeShot.

Петросян в настоящее время проходит полное медицинское обследование и чувствует себя удовлетворительно. Он не подтвердил наличие COVID-19 в организме.

Евгений Петросян госпитализирован.
Tеlegram-канал LifeShot

"Я себя хорошо чувствую. Я обследуюсь. Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке", – высказался артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российской певицы Земфиры обнаружен коронавирус. 44-летняя исполнительница самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.

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