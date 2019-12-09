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9 декабря • обновлено в 10:13
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74-летний Петросян женился на молодой любовнице: фото девушки

1.5т
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Популярный российский комик Евгений Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Бурхуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.

Как сообщает КП, 74-летний Петросян и 30-летняя Бурхунова узаконили свои отношения в начале декабря.

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Новости
"Конца не видно этому беспределу!" Петросян пожаловался на бывшую жену

Об этом изданию рассказал человек из близкого окружения пары:

"Они поженились в начале декабря".

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Однако на своих страницах в Instagram ни Евгений, ни Татьяна не опубликовали свадебные фото. Впрочем, это и неудивительно. Ведь за все время своего романа пара еще ни разу не показала совместных снимков.

Евгений Петросян

Евгений Петросян

Инстаграм

Вместе этого в своей соцсети Петросян публикует фото с выступлений и путешествий, а его молодая жена любит демонстрировать модные наряды.

Евгений Петросян

Евгений Петросян

Инстаграм

Евгений Петросян

Евгений Петросян

Инстаграм

Какие фотографии появляются на странице Татьяны Бурхуновой в Instagram.

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Татьяна Бурхунова

Татьяна Бурхунова

Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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