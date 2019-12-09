74-летний Петросян женился на молодой любовнице: фото девушки

Популярный российский комик Евгений Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Бурхуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.

Как сообщает КП, 74-летний Петросян и 30-летняя Бурхунова узаконили свои отношения в начале декабря.

Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова Инстаграм

Об этом изданию рассказал человек из близкого окружения пары:

"Они поженились в начале декабря".

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Однако на своих страницах в Instagram ни Евгений, ни Татьяна не опубликовали свадебные фото. Впрочем, это и неудивительно. Ведь за все время своего романа пара еще ни разу не показала совместных снимков.

Евгений Петросян Инстаграм

Вместе этого в своей соцсети Петросян публикует фото с выступлений и путешествий, а его молодая жена любит демонстрировать модные наряды.

Евгений Петросян Инстаграм

Евгений Петросян Инстаграм

Какие фотографии появляются на странице Татьяны Бурхуновой в Instagram.

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Татьяна Бурхунова Инстаграм

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.

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