74-летний Петросян женился на молодой любовнице: фото девушки

Популярный российский комик Евгений Петросян женился на своей молодой любовнице Татьяне Бурхуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.
Как сообщает КП, 74-летний Петросян и 30-летняя Бурхунова узаконили свои отношения в начале декабря.
Евгений Петросян и Татьяна Бурхунова
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Об этом изданию рассказал человек из близкого окружения пары:
"Они поженились в начале декабря".
Татьяна Бурхунова
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Однако на своих страницах в Instagram ни Евгений, ни Татьяна не опубликовали свадебные фото. Впрочем, это и неудивительно. Ведь за все время своего романа пара еще ни разу не показала совместных снимков.
Евгений Петросян
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Вместе этого в своей соцсети Петросян публикует фото с выступлений и путешествий, а его молодая жена любит демонстрировать модные наряды.
Евгений Петросян
Инстаграм
Евгений Петросян
Инстаграм
Какие фотографии появляются на странице Татьяны Бурхуновой в Instagram.
Татьяна Бурхунова
Инстаграм
Татьяна Бурхунова
Инстаграм
Татьяна Бурхунова
Инстаграм
Татьяна Бурхунова
Инстаграм
Татьяна Бурхунова
Инстаграм
Татьяна Бурхунова
Инстаграм
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
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