73-летнюю Ротару в Москве заставили сдать тест на коронавирус перед концертом

73-летнюю украинскую певицу Софию Ротару заставили сдать тест на коронавирусную инфекцию перед записью новогоднего концерта "Песня года" в России.

Таким было условие организаторов мероприятия, пишет "Комсомольская правда". Артисты и специалисты, задействованные в концерте, получили соответствующую инструкцию.

"На площадку будут допущены только имеющие отрицательный результат. Артистам и их коллективам предлагаем сдать экспресс-тесты в день концерта, то есть 5 декабря. Для этого мы предоставляем вам тест-системы. Утром в день мероприятия, следуя инструкции, проведите тестирование и отправьте результат в виде фотографии на почту", – говорится в сообщении для артистов.

Пока неизвестно, какой результат теста на коронавирус получила Ротару. Однако информации о том, что артистка была не допущена к сьемкам, не было.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная украинская певица София Ротарусобралась в РФ на запись новогоднего концерта "Песня года". Артистка даже успела похвастаться нарядом, выбранным для поездки.