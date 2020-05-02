73-летнюю российскую актрису Васильеву экстренно госпитализировали с коронавирусом

73-летнюю народную артистку России, известную актрису театра и кино Татьяну Васильеву экстренно госпитализировали 1 мая с коронавирусом.

Об этом в своих Instagram-stories рассказала телеведущая Дана Борисова.

Татьяна Васильева kp.ru

В частности, по словам Борисовой, Васильева позвонила ей и попросила о помощи.

"Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке. Она плакала. У нее был единственный вопрос: "Дана, помоги устроиться в больницу. Я заражена COVID". Я подняла на уши все каналы. Первый, кому я позвонила, был Андрей Малахов. Он скинул трубку. Я позвонила его редактору, тот тоже слился. После этого Татьяна звонила мне каждых две минуты, ей было страшно, она была в панике. "Первый канал" организовал ее переезд в больницу. Больницы заполнены людьми с коронавирусом. Мест нет", – сообщила Дана.

Кроме того, по словам Борисовой, изначально Васильева почувствовала головную боль, у нее поднялась температура и начался сильный кашель.

Спустя время с артисткой связались журналисты издания РИА Новости, которые поинтересовались, действительно ли у Васильевой коронавирус. На что она ответила:

"Угу. У меня двусторонняя пневмония... Ну, вот этот вирус... Лечусь".

Татьяна Васильева vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актрисе Татьяне Васильевой в вагоне московского метро защемило голову дверями.