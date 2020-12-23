73-летняя Ротару удивила сеть помолодевшим внешним видом

Юля Ухина Люди 17:45, 23.12.2020 Обновлено: 17:57, 23.12.2020

73-летняя украинская певица София Ротару продолжает удивлять поклонников своим великолепным внешним видом.

Об этом говорит и недавнее фото, которое разместил сын артистки Руслан Евдокименко на личной странице в Instagram. На нем он позировал вместе со звездной мамой в обнимку в гримерке. Ротару предстала в кадре одетая в яркое красное платье, подчеркнув свой образ эффектным макияжем и массивной золотой цепочкой.

"Фото со звездой", – подписал снимок Руслан.

София Ротару с сыном Русланом
Instagram Руслана Евдокименко

Отметим, что в кадре Ротару выглядит заметно помолодевшей. О чем и стали писать многие поклонники в комментариях к публикации.

"София Михайловна просто девочка-подросток", "Королева красоты", "Девушка в красном, вы так прекрасны", "София Михайловна все молодеет. Шок! Поделитесь секретом", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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