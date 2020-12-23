73-летняя Ротару удивила сеть помолодевшим внешним видом
73-летняя украинская певица София Ротару продолжает удивлять поклонников своим великолепным внешним видом.
Об этом говорит и недавнее фото, которое разместил сын артистки Руслан Евдокименко на личной странице в Instagram. На нем он позировал вместе со звездной мамой в обнимку в гримерке. Ротару предстала в кадре одетая в яркое красное платье, подчеркнув свой образ эффектным макияжем и массивной золотой цепочкой.
"Фото со звездой", – подписал снимок Руслан.
Отметим, что в кадре Ротару выглядит заметно помолодевшей. О чем и стали писать многие поклонники в комментариях к публикации.
"София Михайловна просто девочка-подросток", "Королева красоты", "Девушка в красном, вы так прекрасны", "София Михайловна все молодеет. Шок! Поделитесь секретом", – написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
София Ротару выступила с концертом в России в разгар пандемии COVID-19. Знаменитость представила два номера на концерте "Песня года – 2020".
Певицу заставили сдать тест на коронавирусную инфекцию перед мероприятием. Артисты и специалисты, задействованные в концерте, получили соответствующую инструкцию.
Ранее Ротару также показывала наряд, который выбрала для выступления на "Песне года". Она позировала в платье ярко-красного цвета с воланами.