73-летняя Ротару поразила сеть сходством с младшей сестрой: как она выглядит сейчас

Знаменитая украинская певица София Ротару показала поклонникам снимок, на котором изображена с младшей сестрой Аурикой.

Фото Ротару опубликовано в Instagram на личной странице Софии. Поклонники отметили, что сестры поразительно похожи между собой, несмотря на разницу в 12 лет.

Пользователи сети восхитились снимком сестер Ротару. Многие из них оставили в комментариях под фото комплименты, в которых указали не только на сходство двух женщин, но и на их внешние данные.

София и Аурика Ротару Instagram Софии Ротару

Так, по их словам, 73-летняя София и 61-летняя Аурика выглядят значительно моложе своих лет.

Отметим, Аурика Ротару – родная младшая сестра Софии Ротару. Также у легендарной певицы есть еще две сестры: 69-летняя Лидия и 77-летняя Зинаида и два брата: Анатолий и Евгений.

Instagram Софии Ротару

Instagram Софии Ротару

Instagram Софии Ротару

Певческую деятельность Аурелия (Аурика) Михайловна Ротару начала в Черновицкой филармонии, где она солировала вместе со своей сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине. Продолжила свою творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала вместе со своей сестрой Софией Ротару.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская легенда эстрады София Ротару, которой 7 августа исполнилось 73 года, отметила свой день рождения в кругу самых близких людей. Снимками с празднования поделилась внучка артистки Соня. На них Ротару запечатлена в окружении семьи: сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы и внуков Анатолия и Софии.