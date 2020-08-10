73-летний Шварценеггер впервые стал дедушкой

Американский актер Арнольд Шварценеггер стал дедушкой – у его дочери Кэтрин и ее супруга Криса Пратта родился первый ребенок.

Об этом сообщает издание ET со ссылкой на сына 73-летнего актера и брата Кэтрин Патрика. "У них все хорошо, только что купил для нее маленький подарок", – заявил молодой человек, когда его поймали журналисты на улице и показал упакованный предмет, перевязанный розовой лентой.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт cosmo.ru

К слову, не ясно, для кого предназначен подарок Патрика – для сестры Кэтрин или для ее ребенка, ведь пол малыша семья держит в секрете.

Напомним: для Кэтрин Шварценеггер, которой в декабре исполнится 31 год, это первый ребенок. Ее муж Крис Пратт – звезда "Мстителей" и "Стражей Галактики" – уже воспитывает сына Джека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 73-летний Арнольд Шварценеггер впечатлил поклонников новым видео, на котором продемонстрировал "шпагат" на кухонном столе.