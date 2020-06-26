73-летний Бари Алибасов угодил в психбольницу: что произошло

Ева Романова Люди 14:20, 26.06.2020 Обновлено: 14:21, 26.06.2020

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу.

Ранее он был госпитализирован в одну из московских клиник из-за проблем со здоровьем. Детали музыкант отказался раскрывать, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что из больницы его 26 июня увезла скорая. У Алибасова возникло нестабильное состояние на фоне принимаемых медпрепаратов.

Бари Алибасов попал в психбольницу
Комсомольская правда

Врачи порекомендовали ему некоторое время находиться под присмотром психиатров.

Напомним, о том, что музыкант длительное время находился на лечении в клинике в Москве, ранее рассказала дочь его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина.

"Он, конечно, не в реанимации. Просто человек под капельницами, его приводят в чувство", – объяснила женщина, добавив, что в больницу продюсера отправил сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын Бари Алибасова публиковал тревожное видео, снятое возле психиатрической областной клиники имени Святой Софии в Москве еще в декабре 2019 года. По некоторым данным, он находился там также из-за своего 73-летнего отца.

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