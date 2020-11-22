73-летний Бари Алибасов станет папой: видео с беременной избранницей

Известный российский музыкант и продюсер группы "На-На" 73-летний Бари Алибасов вскоре станет папой.

О том, что у артиста скоро будет пополнение в семье, сообщил он сам на странице в Instagram.

Алибасов опубликовал трогательное видео с его молодой возлюбленной Викторией, на котором он нежно обнимает ее.

"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!" – написал в фотоблоге музыкант.

Как сообщил PR-директор Алибасова "5 каналу", отношения между музыкантом и его новой молодой избранницей завязались не так давно.

"Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности", – заявил он.

По словам помощника артиста, возлюбленная Алибасова приняла решение рожать ребенка и надеется, что его нынешняя супруга – актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая недавно подала на развод, не передумает.

"Счастлива, что рожу еще одного нанайца. Бари еще все может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и ее адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешевая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей, а у меня в руках гораздо больше – мой бесценный Бари", – сообщила Виктория.

Стоит отметить, что Алибасов был женат 6 раз. От предыдущих отношений у продюсера есть сын и дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын Бари Алибасова рассказал, что на жизнь его отца совершали покушение.