73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной

Известный российский музыкант, шоумен и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов после двух лет официального брака подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Артист объяснил, что причина расставания с супругой – "неразрешимые противоречия". В СМИ предположили, что разногласия у пары возникли после конфликта вокруг недвижимости, пишет "СтарХит".

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги (дочери Федосеевой-Шукшиной. – Ред.) Лида вообще как будто с ума сошла. Мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", – заявил Алибасов.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина разводятся Российская газета

Так, осенью 2019 года Алибасов и Федосеева-Шукшина заключили сделку по дарению квартиры. Актриса переписала на мужа жилье, пытаясь спасти недвижимость от своих родственников. В итоге новым владельцем квартиры стал помощник Алибасова Сергей Моцар. Сама же артистка заявляла, что ее вынудили подписать документы с помощью обмана.

Заявление Алибасова о расторжении брака СтарХит

Заявление Алибасова о расторжении брака СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина заключили официальный брак в ноябре 2018 года. До этого пара прожила вместе более двух десятков лет. Для 73-летнего Алибасова этот брак был шестым, для 81-летней Федосеевой-Шукшиной – пятым.

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